Capodanno, verso una “sfida” nello Stretto: si lavora per il LIVE di Mediaset a Catania | DETTAGLI

Si va verso un Capodanno 2024 che farà giocare quest’anno la “sfida dello Stretto”. La Rai, infatti, sarà a Reggio Calabria per il Capodanno in diretta su Rai Uno grazie all’iniziativa della Regione Calabria, e la novità dell’ultima ora è che lo speciale di Mediaset su Canale Cinque potrebbe trasmetterà da Catania. La Regione Sicilia, infatti, emulando la Giunta di Occhiuto, ha stanziato ben 2 milioni di euro per la grande festa di fine anno nella città etnea.

Una decisione che sta facendo un po’ di polemiche rispetto all’entità della spesa e al fatto che i palermitani avrebbero preferito la scelta sul capoluogo. In realtà, però, si tratta anche in questo caso di un ottimo spot di immagine e turismo per la Sicilia: un investimento importante che richiamerà grandi turisti con un enorme ritorno di indotto, esattamente come per sarà per Reggio Calabria e com’è successo un anno fa per Crotone, con Rai Uno sempre in Calabria.

Il testo della Finanziaria quater, approvato giovedì sera della Regione Sicilia è molto scarno: si legge che sono stati stanziati 2 milioni in un capitolo di bilancio dell’assessorato al Turismo “per organizzazione di eventi e pubblicità“. Non è quindi ancora chiaro cosa succederà. Ma i rumors sul Capodanno a Catania sono insistenti. Durante i lavori è emerso che è il budget occorrente per finanziare lo spettacolo di fine anno che una emittente nazionale dovrebbe trasmettere in prima serata e fino al countdown: ci sarebbero già dialoghi con Mediaset, confermano fonti del governo regionale.

Finalmente, quindi, l’attenzione dell’Italia si sposta sul Sud, su Calabria e Sicilia e sulle due sponde dello Stretto di Messina. Reggio Calabria e Catania grandi protagoniste del Capodanno 2025, con l’augurio che diventino il traino del Paese con la realizzazione del Ponte sullo Stretto ad unirle con una linea ferroviaria diretta in 50 minuti e con un’autostrada diretta di appena 110km (pari anche in questo caso a 50 minuti ad andatura turistica).

