In Campania passa la legge che porta De Luca alla terza candidatura. Il Pd frena: “non sarà il nostro candidato”

La legge regionale della Campania che consentirà il terzo mandato a Vincenzo De Luca è stata approvata dal consiglio regionale. Hanno votato 33 favorevoli, 16 contrari e un astenuto. La proposta di legge è stata approvata con il voto favorevole dei gruppi della maggioranza di centrosinistra e del consigliere Valeria Ciarambino (gruppo misto), quelli contrari del centrodestra, del Movimento 5 Stelle, del consigliere Maria Muscarà (gruppo misto) e l’astensione del consigliere Bruna Fiola (Pd).

“De Luca non sarà comunque il candidato del Pd”

“Prendiamo atto del voto del Consiglio regionale della Campania che di fatto apre alla possibilità di un terzo mandato per l’attuale presidente della Regione. Deve però essere chiaro che il voto espresso oggi non sposta di un millimetro la posizione del Pd nazionale sul limite dei due mandati per le cariche monocratiche. Al di là del voto di oggi quindi Vincenzo De Luca non sarà il candidato presidente sostenuto dal Pd alle prossime elezioni regionali”. Così in una nota Igor Taruffi, responsabile organizzazione nella segreteria nazionale del Pd.

“Credo che la norma sui mandati sarà impugnata”

“Penso che giuridicamente non abbia un fondamento valido e credo che il governo impugnerà la norma”. Lo ha annunciato il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli (FdI) interpellato in Transatlantico sul via libera alla legge regionale che consente il terzo mandato a Vincenzo De Luca. Cirielli è tra i nomi che circolano per una candidatura del centrodestra in Campania.

