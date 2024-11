Calabria: seggio conteso tra Gentile e Scutellà. Report: “c’è un mistero…”

StrettoWeb

La posta in gioco è un seggio della Camera, l’uninominale della provincia di Cosenza: alle scorse elezioni politiche del 2022 era stato vinto dalla parlamentare Cinque Stelle Anna Laura Orrico, ma chi ha perso ha fatto ricorso. Si tratta di Andrea Gentile, ex deputato di Forza Italia. La Giunta delle Elezioni ha riaperto e contato le schede nulle e bianche. Gentile è passato in vantaggio di 240 voti, ma per Report, il noto programma Rai di Ranucci che ha dedicato un servizio all’intricata vicenda, “c’è un mistero, perché 440 schede che i verbali di sezione hanno indicato come bianche, risultano ora contrassegnate da una x? I presidenti di seggio dicono che lo spoglio è stato svolto sotto il controllo di più occhi e che solo quando non era presente alcun segno, le schede venivano dichiarate bianche”. A dover rinunciare al seggio, però, non sarà Orrico, eletta anche nel proporzionale, bensì Elisa Scutellà, che aveva preso il posto di Orrico nel proporzionale.

Orrico: “Gentile è senza vergogna”

“Report, nel suo appuntamento, ha sviscerato quello che tutti sapevamo. Le forzature, i sotterfugi, le scappatoie, le influenze più o meno lecite per sovvertire l’esito delle politiche del 2022 e defraudare il Movimento 5 Stelle del seggio conquistato nel collegio di Cosenza grazie al voto dei calabresi per far posto al rampollo, Andrea Gentile, di una delle dinastie politiche nostrane responsabili dello stato di salute della nostra terra. Dovrebbero mettersi in un cantuccio e invece pretendono altro potere, senza vergogna”, è quanto afferma Anna Laura Orrico.

