Tensione sull’A2 in Calabria: scontri tra tifosi del Catania e della Cavese (di ritorno da Messina)

I tifosi del Catania tornavano in Sicilia da Torre del Greco; quelli della Cavese rientravano in Campania dopo la trasferta a Messina. Si sono incrociate sull’A2 in Calabria, nello svincolo di Tarsia, e si sono scontrate. Non ci sono stati feriti, ma il caos e la tensione sono stati notevoli anche perché i tifosi, nel corso degli scontri, hanno lanciato petardi, pietre e bottiglie di vetro. Alcuni hanno anche utilizzato bastoni e spranghe di ferro.

Sul posto é intervenuta la polizia, che è riuscita a sedare gli scontri e ad indurre i tifosi a riprendere il viaggio di rientro. Gli agenti stanno adesso esaminando le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza per ricostruire la dinamica di quanto é accaduto e identificare i responsabili degli scontri.

