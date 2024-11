La Calabria piange la giovane Francesca, morta in un tragico incidente a Roma

StrettoWeb

Grave e tragico incidente questa notte a Roma, in Via Tiburtina. A perdere la vita una studentessa di 21 anni, Francesca Mandarino, originaria di Mandatoriccio, Cosenza. Dalle prime informazioni sembra che la vittima si trovasse in un’auto (assieme ad altri ragazzi) che si è scontrata con un’altra macchina. La vettura, forse a causa dell’alta velocità, avrebbe tamponato un altro veicolo. Dopo un impatto contro il guard rail due passeggeri sono sbalzati fuori dall’abitacolo. Per la ragazza non ci sarebbe stato nulla da fare mentre un altro passeggero è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Chi era Francesca Mandarino

Francesca Mandarino aveva 21 anni e studiava giurisprudenza all’università La Sapienza. Alle scuole superiori, a Corigliano-Rossano, era stata eletta come rappresentante d’istituto, mantenendo l’impegno verso la politica anche all’Università. Così si era candidata alle elezioni studentesche nell’ateneo romano.

