Calabria, il gruppo del Pd aderisce allo sciopero generale

Il gruppo del Pd a palazzo Campanella annuncia la propria adesione convinta allo sciopero generale indetto dai sindacati per il prossimo 29 novembre. “Riteniamo – si legge in una nota diffusa dai consiglieri dem – che questa mobilitazione rappresenti un momento cruciale per dare voce alle tante istanze sociali, economiche e lavorative che attraversano la nostra regione e l’intero Paese. Temi come il diritto al lavoro dignitoso, la sanità pubblica, il potenziamento dei servizi pubblici, il sostegno alle fasce più fragili della popolazione e la lotta contro le disuguaglianze sono da sempre al centro delle nostre battaglie politiche. L’adesione a questa giornata di lotta è, dunque, un atto di responsabilità nei confronti di quei cittadini che ogni giorno chiedono un futuro più giusto, equo e sostenibile. Ci schieriamo al loro fianco, per riaffermare con forza la necessità di politiche pubbliche capaci di garantire crescita, coesione sociale e rispetto dei diritti”.

