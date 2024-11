“In Calabria è caro biglietti” e il PD non perde occasione per attaccare Occhiuto su Capodanno e Ponte sullo Stretto

StrettoWeb

Il gruppo del Pd in Consiglio Regionale esprime pieno sostegno alle ragioni della protesta contro il caro biglietti evidenziato dall’indagine di Federconsumatori Calabria. “Gli aumenti spropositati delle tariffe ferroviarie per le tratte verso la Calabria in prossimità del Natale – scrivono i consiglieri dem – rappresentano un vero e proprio abuso nei confronti dei consumatori, già gravemente colpiti dall’inflazione e dalla perdita di potere d’acquisto delle famiglie”.

“Rincari superiori al 66% per Trenitalia e al 30% per Italo, unitamente alla scarsa disponibilità di soluzioni dirette e ai tempi di viaggio insostenibili per molti cittadini, configurano una situazione inaccettabile che rischia di isolare ulteriormente la nostra regione. Non è più rinviabile, dunque, un cambio di rotta nelle politiche tariffarie e per questo abbiamo aderito convintamente allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil per il 29 novembre. Il diritto alla mobilità non può essere oggetto di speculazioni o di scelte di mercato che sacrificano la qualità e l’efficienza del servizio”.

“Il presidente Roberto Occhiuto che ha più volte sottolineato i suoi ottimi rapporti con il Governo nazionale e la capacità di organizzare il Capodanno in Calabria, utilizzi questa interlocuzione privilegiata per chiedere spiegazioni immediate sugli aumenti delle tariffe ferroviarie e pretendere congrue riduzioni a tutela dei cittadini calabresi e dei tanti che vogliono raggiungere la Calabria per le festività natalizie. Anche per evitare che il Capodanno, presentato come occasione di rilancio e promozione turistica, si trasformi nell’ennesimo flop”, si legge ancora.

“Chiediamo infine al Ministro dei Trasporti di assumersi la responsabilità di garantire servizi adeguati, investendo nelle infrastrutture, nella qualità e nella sicurezza del trasporto pubblico. Non possiamo accettare che, in un anno caratterizzato da ritardi, fermi ferroviari, interruzioni e blackout, si continui a ignorare le criticità del sistema, concentrandosi invece su opere faraoniche come il Ponte sullo Stretto, che distolgono attenzione e risorse dai problemi reali”, si chiude la nota.

Anziché festeggiare per il secondo anno (e ce ne sarà un altro) del Capodanno in Calabria, evento che continuerà a portare turisti in Regione; e anziché supportare un’opera cruciale per tutto il Sud e non solo, il PD non perde occasione per attaccare Occhiuto. Ci mancherebbe che Occhiuto non gongoli per il Capodanno in Calabria. Anzi, menomale. E’ merito suo se per tre anni di fila la Regione sarà protagonista in Rai nell’ultima notte dell’anno. E sarà proprio il Ponte sullo Stretto a risolvere il problema del caro biglietti.

