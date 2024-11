In Calabria arriva il progetto “Bottle to Bottle”: ecocompattatori in tutti i punti vendita COOP e IPERCOOP

StrettoWeb

Il Gruppo AZ SpA, grazie alla collaborazione con il consorzio CORIPET, ha messo in campo il progetto “bottle to bottle” per la tutela ambientale. In tutti i punti vendita Coop e Ipercoop della Calabria saranno operativi gli ecompattatori di ultima generazione per il recupero del PET alimentare. Tutte le bottiglie conferite nell’ecocompattatore vengono RICICLATE e il PET riciclato (rPET) viene utilizzato per produrre nuove bottiglie, dando loro una seconda vita.

Il CORIPET, consorzio volontario senza fini di lucro riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente tra produttori, converter e riciclatori di bottiglie in PET, ha creato un sistema innovativo finalizzato alla gestione diretta di bottiglie in PET per uso alimentare (acqua, latte, bibite, olio): l’obiettivo è il “bottle to bottle”, l’attivazione di una filiera italiana chiusa per il riciclo del PET. Le bottiglie di plastica PET, immesse sul mercato dalle aziende produttrici consorziate, vengono raccolte e riciclate per diventare rPET che può essere usato nella produzione di nuove bottiglie, operazione che può essere ripetuta potenzialmente all’infinito.

“La presenza di ecocompattatori all’esterno dei nostri punti vendita – ha dichiarato il Dott. Luigi Noto, Direttore Commerciale del Gruppo AZ SPA, – rappresenta un ulteriore tassello del nostro progetto che mira alla sostenibilità aziendale: il riciclo della plastica è un gesto di straordinaria importanza sia per ridurre l’impatto ambientale di questo materiale, sia per iniziare a mettere in pratica quelle azioni necessarie per costruire una vera economia circolare, capace di autorigenerarsi”.

“Quando inauguriamo un nuovo eco compattatore in una nuova città e con una nuova catena per noi è sempre un momento di grande soddisfazione” spiega Corrado Dentis Presidente di Coripet che aggiunge: “E’ un passo in avanti per tutti: per i cittadini che, grazie al Gruppo AZ SPA, hanno l’opportunità di dare quotidianamente il loro contributo al grande ed innovativo progetto del “bottle to bottle” ovvero da bottiglia a bottiglia”; un passo avanti per l’ambiente perché non si estraggono nuove risorse in un ciclo chiuso. Trovare aziende disponibili ad impegnarsi concretamente anche sul fronte ambientale ci fa guardare al futuro con una prospettiva di maggiore serenità ed è un grande incoraggiamento a proseguire con entusiasmo e determinazione.”

Come funziona:

Scarica gratuitamente sul tuo cellulare l’App “CORIPET”

Accumula punti in base al numero di bottiglie di plastica vuote consegnate

Controlla il saldo fino al raggiungimento dei 200 punti

Utilizza il buono sconto in cassa, passando anche la “coop card”

Il tempo di validità del buono sconto è di 2 ore*

*in questo lasso di tempo non si potrà scaricare nessun altro buono, anche dopo averlo utilizzato in cassa il buono rimarrà attivo

sull’app Coripet fino al termine delle 2h.

Quando ci si reca c/o il punto di riciclo, ogni cliente si identifica grazie all’app Coripet ed inserisce le bottiglie, senza schiacciarle e senza togliere l’etichetta, in quanto quest’ultima dovrà essere letta dalla macchina compattatrice. Ogni bottiglia vale 1 punto. Al raggiungimento delle 200 bottiglie il cliente avrà totalizzato 200 punti e avrà diritto ad un BUONO SCONTO di 3€ su una spesa minima di €15. Infine, per utilizzare il BUONO SCONTO, basterà presentarsi in cassa nei tutti i punti vendita Coop con il Qr code (presente sull’app Coripet) e la coop card. Aiutaci a rispettare l’ambiente e vieni premiato!

