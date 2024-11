Bufale e propaganda contro il Ponte sullo Stretto: l’”amaca di Risitano” smentita dalla scienza

StrettoWeb

Il Ponte sullo Stretto, una delle opere infrastrutturali più ambiziose e discusse nella storia d’Italia, continua a essere vittima di una narrazione distorta e di strumentalizzazioni politiche che minano il progresso e la credibilità del dibattito pubblico. Un caso paradigmatico di questa degenerazione è rappresentato dall’esperimento pseudo-scientifico di Antonino Risitano, che ha utilizzato una tavola di legno e un’amaca per misurare il vento nello Stretto, traendo conclusioni improbabili e infondate sulla presunta instabilità del ponte. Ciò che potrebbe essere archiviato come un aneddoto grottesco diventa però inquietante alla luce della sua strumentalizzazione da parte di esponenti politici di rilievo, come Bonelli, Schlein e Fratoianni, che hanno incluso tali affermazioni in un esposto formale contro il progetto. Il Consorzio Eurolink ha smontato punto per punto le tesi prive di rigore scientifico, riportando il dibattito sul Ponte sullo Stretto su basi solide e verificabili, tramite il documento tecnico “Considerazioni sul tema di sospensione del ponte“, realizzato nell’ambito del procedimento del MASE per le autorizzazioni della Commissione VIA-VAS, cioè le pratiche sull’impatto ambientale, nell’ambito delle “Osservazioni dei cittadini”.

Un esperimento al limite dell’assurdo: il “metodo amaca”

L’esperimento di Antonino Risitano, ribattezzato “metodo amaca”, è l’emblema di un approccio dilettantistico e non scientifico a una questione di straordinaria complessità tecnica. Nel giardino della sua abitazione a Torre Faro, Messina, Risitano ha legato una tavola di legno a un’amaca per osservare le oscillazioni causate dal vento. In base a questa rudimentale osservazione, ha dichiarato di aver misurato venti di 43 km/h al suolo e stimato che a 100 metri di altezza la velocità avrebbe raggiunto i 110 km/h. Tali dati, già discutibili per l’assoluta mancanza di strumenti e metodologia scientifica, sono stati ulteriormente utilizzati per affermare che il Ponte sullo Stretto sarebbe strutturalmente inadatto alle condizioni atmosferiche della zona.

L’aspetto più inquietante di questa vicenda non è solo l’assurdità di un esperimento casalingo che si propone di smentire decenni di studi scientifici e ingegneristici, ma il fatto che tali affermazioni siano state accolte con serietà da esponenti politici e trasformate in un’arma di propaganda.

La scienza demolisce il “metodo Risitano”

A fronte di tali affermazioni, il Consorzio Eurolink, incaricato della progettazione del ponte, ha reagito con un documento tecnico dettagliato, intitolato “Considerazioni sul tema di sospensione del ponte”, che confuta con precisione le affermazioni di Risitano. I punti salienti del documento evidenziano l’assoluta inadeguatezza dell’esperimento e ribadiscono le solide basi scientifiche e ingegneristiche del progetto:

Strumenti e metodologia: Risitano ha utilizzato una tavola di legno e un’amaca , strumenti che non hanno alcuna validità scientifica per la rilevazione del vento. Le analisi meteorologiche dello Stretto di Messina, invece, si basano su sofisticate apparecchiature, come gli anemometri e i sensori meteorologici, installati in posizioni strategiche e tarati per fornire dati accurati e verificabili. L’uso di tali strumenti ha permesso di accumulare decenni di dati, che sono stati integrati nel progetto del ponte.

, strumenti che non hanno alcuna validità scientifica per la rilevazione del vento. Le analisi meteorologiche dello Stretto di Messina, invece, si basano su sofisticate apparecchiature, come gli anemometri e i sensori meteorologici, installati in posizioni strategiche e tarati per fornire dati accurati e verificabili. L’uso di tali strumenti ha permesso di accumulare decenni di dati, che sono stati integrati nel progetto del ponte. Dati meteorologici disponibili: Lo Stretto di Messina è una delle aree più monitorate d’Italia dal punto di vista meteorologico. Le stazioni meteo della zona registrano regolarmente velocità, direzione e intensità del vento, fornendo un quadro chiaro delle condizioni atmosferiche. I dati ufficiali indicano che la velocità massima del vento mai registrata è stata di 128 km/h , durante una tempesta di scirocco il 24 novembre 1991. Il ponte, invece, è progettato per resistere a venti di oltre 300 km/h , equivalenti a quelli di un uragano di categoria 5, un evento atmosferico estremamente raro e mai verificatosi nella regione.

dal punto di vista meteorologico. Le stazioni meteo della zona registrano regolarmente velocità, direzione e intensità del vento, fornendo un quadro chiaro delle condizioni atmosferiche. I dati ufficiali indicano che , durante una tempesta di scirocco il 24 novembre 1991. , equivalenti a quelli di un uragano di categoria 5, un evento atmosferico estremamente raro e mai verificatosi nella regione. Test avanzati: Il progetto è stato sottoposto a test rigorosi in galleria del vento presso il Politecnico di Milano , uno dei centri di ricerca più avanzati in Europa. Questi test hanno dimostrato che la struttura rimane stabile anche in presenza di turbolenze significative e in condizioni estreme, ben oltre quelle realisticamente prevedibili nello Stretto di Messina.

, uno dei centri di ricerca più avanzati in Europa. Questi test hanno dimostrato che la struttura rimane stabile anche in presenza di turbolenze significative e in condizioni estreme, ben oltre quelle realisticamente prevedibili nello Stretto di Messina. Sistemi di sicurezza: Le barriere antivento previste lungo la carreggiata del ponte sono progettate per ridurre significativamente la forza del vento percepita dai veicoli in transito, garantendo la sicurezza anche nelle condizioni meteorologiche più difficili. Tali sistemi sono stati collaudati in altre infrastrutture di grande scala e rappresentano lo standard nell’ingegneria dei ponti.

Un sabotaggio al progresso del Sud

Il problema principale di questa vicenda non risiede nell’esperimento amatoriale di Risitano, ma nella sua strumentalizzazione politica. Esponenti come Bonelli, Schlein e Fratoianni, firmatari dell’esposto contro il ponte, hanno scelto di utilizzare le affermazioni di Risitano per alimentare una narrazione di opposizione al progetto, ignorando le evidenze scientifiche e tecniche a favore di una propaganda populista. Questo approccio non solo scredita il dibattito pubblico, ma danneggia il progresso di un’opera che potrebbe rappresentare una svolta storica per il Sud Italia.

Trasformare un esperimento casalingo in un elemento centrale del dibattito è un segnale allarmante della deriva ideologica che caratterizza il fronte del “no”. Si tratta di un sabotaggio al progresso che non tiene conto delle opportunità economiche, sociali e culturali che il ponte porterebbe alla Calabria e alla Sicilia, regioni storicamente penalizzate dall’isolamento infrastrutturale. L’opposizione al ponte, se basata su argomentazioni scientifiche e razionali, sarebbe legittima e costruttiva. Ma ricorrere a espedienti ridicoli e infondati per screditare il progetto è un insulto all’intelligenza collettiva e un freno al progresso.

