Bova Marina, diatriba sulle opere pubbliche: attacco all’Amministrazione Comunale

“Non sempre nella vita è possibile raccogliere i frutti di ciò che si è seminato e altrettante volte c’è chi invece si prende il merito del lavoro altrui senza compiere alcuno sforzo. E’ il caso dell’Amministrazione Zirilli che dal suo insediamento non ha altri pensieri se non quelli di mettere in atto i finanziamenti ottenuti dall’Amministrazione Zavettieri. E’ giusto informare i cittadini, per non incorrere in equivoci che possano attribuire meriti a chi non ne ha, ingenerando false convinzioni, che le opere in corso di ultimazione sono frutto della precedente legislatura che ha non solo ottenuto i finanziamenti ma ha anche provveduto a completare le procedure di appalto per l’inizio dei lavori”. Così in una nota il Gruppo Consiliare “Bova Marina Progetto futuro” attacca l’Amministrazione Comunale di Bova.

“Si elencano a riguardo:

Intervento di messa in sicurezza e bitumazione delle strade comunali (Euro 950.000, 00). Lavoro già in esecuzione senza alcun adempimento tecnico da compiere;

Realizzazione del nuovo sistema di collettamento e depurazione (Euro 4.212.912, 00) in stato di avanzamento

Intervento e realizzazione muro di sostegno via Monte Cucco (Euro 330.000, 00) progettazione esecutiva e affidamento alla ditta effettuato già dall’Amministrazione uscente, oggi in corso d’opera

Ospedale di Comunità (importo di Euro 2.753.837, 00), opera la cui realizzazione è affidata all’ASP di Reggio Calabria con potere di vigilanza e controllo da parte del Comune.

Rispetto ai già citati finanziamenti si elencano quelli in stato di progettazione esecutiva per i quali dovrà essere avviata esclusivamente procedura d’appalto:

Rigenerazione urbana dell’area Ovest della Via Marina -Villetta Vespia- (Euro 500.000,00)

Contratto Istituzionale di sviluppo -CIS- Riqualificazione urbana Lungomare (Euro 2.000.000)

Progetto “Immagina” – Biblioteca Comunale (Euro 100.000,00)

“Bova Marina ha l’opportunità di acquisire altri finanziamenti, per i quali sono già stati presentati i progetti (circa 20) ma è pur vero che servono capacità e competenza per la loro realizzazione, caratteristiche che, se guardiamo al lavoro di Fondo Vivo, non pare appartengano a questa Amministrazione. Un’Amministrazione attenta inoltre dovrebbe riuscire ad intercettare i finanziamenti derivanti dai bandi che periodicamente vengono pubblicati permettendo ai Comuni di realizzare opere senza incidere sui bilanci dell’Ente”.

“Diversamente da quanto avvenuto finora, ci si augura che si riescano a trovare gli strumenti giusti per colmare le lacune che ad oggi si evidenziano e che inevitabilmente immobilizzano lo sviluppo della nostra cittadina, obiettivo principale di questo Gruppo consiliare. Invitiamo il Sindaco ad una più assidua presenza nella casa Comunale che permetta quanto meno di mettere a frutto tutti gli sforzi della precedente Amministrazione, non solo munendosi di forbici per tagliare nastri e inaugurare le tante opere che a causa delle lungaggini burocratiche vedono la luce oggi, ma anche a sollecitare amministratori e amministrativi a maggiore impegno e attenzione e ricordandogli a monito che, diversamente, “chi semina vento raccoglie tempesta”, si chiude la nota.

