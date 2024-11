Bonelli sugli su scontri di Bologna: “non accettiamo lezioni dalla destra, sempre condannata la violenza”

StrettoWeb

“Su Bologna ribadisco una cosa molto chiara, che le lezioni da questa destra al governo non le prendiamo. La violenza l’abbiamo sempre condannata”. Lo ha detto a Terni il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli, a proposito degli scontri tra polizia e antagonisti, a margine di un’iniziativa elettorale per le regionali.

“Spieghino perché – ha sottolineato Bonelli – hanno consentito l’oltraggio di Bologna, facendo sfilare 300 neonazisti in una città medaglia d’oro alla Resistenza, nei luoghi dove c’è stata la strage alla stazione ad opera dei neofascisti, e perché si è consentito tutto ciò. Questo devono spiegare. Poi, visto che parlano tanto di forze dell’ordine, ci spieghino perché hanno tagliato in finanziaria le risorse per potenziare le forze dell’ordine, per contrastare la criminalità e la criminalità organizzata e perché hanno mandato 300 agenti della polizia di Stato a fare la guardia ai centri in Albania che sono vuoti”, sottraendoli “al controllo attivo del territorio”.

