Bersani, la cena elettorale in Umbria con pasta al ragù e l’ironia su Meloni

StrettoWeb

“Cena elettorale tra compagni a Perugia. Come sempre, caviale”. A scriverlo Pier Luigi Bersani, ex leader Dem, in vista delle elezioni regionali in Umbria del 17 e 18 novembre. Il riferimento è su Giorgia Meloni e la sua battuta sui sindacati. “Qui in Umbria il centrosinistra si è aggregato intorno a una candidatura, quella di Stefania Proietti, che io ricordo bene, l’aiutai nel primo lancio che fece da sindaco di Assisi”, rimarca Bersani.

“La ritengo una persona validissima sia dal punto di vista amministrativo che di valori umanistici, solidali che sono la base della nostra aspirazione”, conclude Bersani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.