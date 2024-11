Beni culturali, Wanda Ferro: “dal MIC 8,7 milioni per la Calabria”

StrettoWeb

“Sono 47 gli interventi per la Calabria inseriti dal Ministero della Cultura nella programmazione triennale dei lavori pubblici per il triennio 2025-2027, per un importo complessivo di 8,77 milioni di euro. Di questi, 10 interventi riguardano il settore Archeologia, 15 il settore Belle arti e paesaggio, 18 gli archivi e 5 le biblioteche. Per il solo anno 2025 sono finanziati 26 progetti per un importo totale di 2,78 milioni di euro”. A renderlo noto è l’on. Wanda Ferro (FDI), sottosegretario all’Interno. Per il settore archeologia si va dagli interventi sui reperti archeologici delle province di Catanzaro, Crotone e Cosenza, all’area archeologica del Tempio di Apollo Aleo a Cirò Marina, al parco archeologico urbano di Vibo a quello dei Taureani di Palmi, a interventi nel Parco Laos alle indagini sulla struttura muraria di Passo di Cancelo, alla conservazione del patrimonio culturale subacqueo. Nel settore Belle arti si va dalla salvaguardia e dei paesaggi e dei beni storico artistici delle province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, agli interventi sulle sedi delle soprintendenze di Cosenza e Reggio Calabria, a interventi nel campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, ai lavori di restauro delle chiese di Santa Maria delle Grazie in Sbarre a Reggio, di San Giacomo Apostolo a Melissa, di San Rocco a Bocchigliero, della torre campanaria dell’ex chiesa di Sant’Elia a Olivadi, delle icone dell’Eparchia di Lungro, dell’ex palazzo Callipo a Pizzo, del Convento dei Padri Cappuccini a Roccella Ionica.

“Si tratta di risorse importanti che consentono di realizzare interventi molto attesi – afferma il sottosegretario Ferro – con l’obiettivo di tutelare e promuovere la ricchezza culturale dei nostri territori. Il governo Meloni dimostra in maniera concreta l’importanza di investire sulla salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale e artistico, che esprime la nostra identità e rappresenta uno straordinario strumento di crescita economica e sociale. Ringrazio il ministro della Cultura Alessandro Giuli per avere ancora dimostrato una grande attenzione per la Calabria e il suo patrimonio culturale”.

