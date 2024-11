Bagnara, l’opposizione contro l’amministrazione comunale: “si tira a campare”

StrettoWeb

“Non basterà di certo il nostro atteggiamento responsabile e di opposizione costruttiva per tirare fuori dalle secche l’ impaccio amministrativo in cui versa la maggioranza. Quello che è sotto gli occhi di tutti è la completa inerzia amministrativa di una compagine di governo in grave difficoltà. Con il Consiglio Comunale di oggi si è avuto conferma che l’amministrazione del famoso cambiamento naviga a vista e tira a campare. Dopo aver speso a più non posso oggi si trovano a dover raschiare il fondo del barile. Basti pensare che ogni euro disponibile, che non sia dei cittadini di Bagnara, viene utilizzato per coprire continuamente spesa improduttiva (cioè si spende senza ritorno economico per il paese e per le casse comunali)”, è quanto scrive sui social il gruppo di opposizione “La Bagnara che VogliAmo”.

“Come nuovi finanziamenti per investimenti pubblici, dopo 30 mesi, siamo allo zero assoluto. Da oltre nove mesi siamo ancora senza assessore ai lavori pubblici. Ma per la Giunta Comunale pare sia tutto ok, non sono affatto preoccupati. E di preoccupazione, noi, ne abbiamo fin troppa, nonostante la benevolenza della Regione Calabria che ha differito i tempi di consegna dei lavori della scuole Morello e del Porto. Intanto il libro dei sogni è diventato un “enorme mole di finanziamenti” su cui, però, ad oggi si riesce a mettere mano pienamente. Di contro stanno arrivando migliaia di multe per violazioni del codice della strada. Strumento facile per rimpinguare le casse comunali e quindi per spendere”, rimarca l’opposizione.

“Tra l’altro, i cittadini non sanno, o pochi lo sapranno, che una bella percentuale di incassi dei 120 mila euro, derivanti dalle sanzioni del controllo dinamico della velocità (autovelox in movimento), vanno alla società che ha avuto il servizio in affidamento. Di ridurre tasse ed imposte non ne vogliono sapere. Di agevolazioni sociali per i cittadini, come il Bonus idrico, siamo alla notte dei tempi. (E intanto l’ acqua nelle case “ anche a Novembre” sta diventando un miraggio). Per i benefici previsti dal capitolato dei rifiuti ancora “devono verificare” e per i servizi aggiuntivi se ne riparlerà con il prossimo capitolato. Per quanto di nostra competenza cercheremo sempre di offrire spunti di riflessione per la risoluzione delle tante problematiche che oggi affliggono la nostra città. Ma è chiaro che saremo distinti e distanti rispetto a delle scelte volte a penalizzare i cittadini Bagnaresi“, conclude l’opposizione.

