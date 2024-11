Bagnara, l’Assessore Surace interviene sul vincolo idraulico: “faremo tutto il necessario per tutelare i cittadini”

StrettoWeb

L’Assessore del comune di Bagnara, Giuseppe Surace, si è espresso ufficialmente dopo aver ricevuto il documento presentato dalla geologa Laura Russo e dai tecnici del paese in merito agli errori nella perimetrazione delle aree a vincolo idraulico stabilite dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. L’Assessore ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel difendere i diritti della comunità e nel risolvere una questione che potrebbe avere gravi ripercussioni sul futuro del territorio.

“Abbiamo appreso dalla Geologa Laura Russo delle problematiche evidenziate nella perimetrazione. Ringrazio la geologa Laura Russo e il gruppo di tecnici che hanno portato alla nostra attenzione questo tema così delicato. Le incongruenze nella perimetrazione delle aree a rischio idraulico potrebbero effettivamente penalizzare in modo ingiusto i cittadini, limitando la libertà di costruire o ristrutturare, danneggiando il valore delle proprietà e creando difficoltà per le attività produttive del nostro territorio”, ha dichiarato l’Assessore.

“Un impegno concreto per tutelare il territorio”

“L’Amministrazione Comunale si impegna a mettere in atto tutte le azioni necessarie per tutelare i cittadini. È nostra priorità avanzare osservazioni all’Autorità di Bacino per correggere questi errori. Coinvolgeremo i tecnici locali, che conoscono meglio di chiunque altro le caratteristiche del nostro territorio, per preparare una documentazione solida e dettagliata. Ci è giunta anche voce che altri tecnici della provincia stanno seguendo quello che potremmo chiamare Modello Bagnara, questo ci inorgoglisce per la qualità dei tecnici del nostro territorio e ci stimola ulteriormente, se possiamo essere utili ad altri Comuni della nostra Regione”, ha aggiunto Surace.

Tavolo tecnico convocato per giovedì pomeriggio

Per affrontare il problema in modo operativo e tempestivo, è stato convocato un tavolo tecnico per giovedì pomeriggio, alle ore 17:00, presso la sala consiliare del Comune. Saranno presenti i rappresentanti dell’Amministrazione e dell’opposizione, i tecnici locali, e gli esperti che hanno firmato il documento presentato dalla geologa Russo.

“Invitiamo tutti i cittadini interessati e i professionisti del settore a partecipare o a inviare eventuali contributi tecnici e osservazioni. Sarà un’occasione per confrontarci e per definire una strategia condivisa, con l’obiettivo di far valere le nostre ragioni presso l’Autorità di Bacino”, ha concluso l’Assessore.

Un appello alla comunità

L’Assessore Surace ha infine lanciato un appello ai cittadini: “questo non è solo un problema tecnico, ma una questione che riguarda il futuro della nostra comunità. Condividiamo informazioni e restiamo uniti per affrontare insieme questa sfida”.

