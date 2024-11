Bagnara, l’Agess organizza un incontro con gli studenti del “Fermi”

StrettoWeb

L’Associazione A.GE.S.S. ODV di Bagnara in collaborazione con l’Istituto “E.Fermi” organizza un duplice evento in occasione della “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne”. Si inizia mercoledì 20 novembre alle ore 10,00 presso la palestra del Fermi con un incontro con gli studenti dal titolo “Amore di cristallo”, durante il quale interverranno, oltre la Dirigente Graziella Ramondino: l’Avv. Emanuela De Vito (vittima di violenza); Elisabeth Rosanò (orfana di femminicidio); l’Avv. Rosanna Certo, legale “Sportello d’ascolto di Taurianova-Cav Angela Morabito, Piccola Opera Papa Giovanni” e la Dott.ssa Emanuela Sorrenti, psicologa “Sportello d’ascolto di Taurianova-Cav Angela Morabito, Piccola Opera Papa Giovanni”.

Modererá l’ incontro Silvana Ruggiero Presidente dell’ A.GE.S S..

Il 25 novembre invece alle ore 12.00 i discenti, partendo dalla sede dell’ Istituto “E.Fermi”, raggiungeranno in corteo la panchina rossa sita in Piazza Matteotti, ove poseranno una gerbera rossa per ogni donna vittima di femminicidio nel 2024 e verranno altresì attaccati i nomi delle donne stesse.

Il Presidente dell’ A.GE.S.S. ODV ringrazia “la Dirigente Ramondino per la collaborazione, i docenti ed i discenti che parteciperanno a questa due giorni per tenere sempre alto lo sdegno contro la Violenza sulle donne”.

