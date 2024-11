Bagaladi, inaugurazione di panchine per combattere ogni forma di violenza

StrettoWeb

di Claudia Pugliese – Continua il viaggio dell’associazione “Terra Mia” con presidente Romina Palamara e lo sportello d’ascolto e di aiuto “Noi4youRc&Provincia” presieduto dalla prof.ssa Dominella Magda Foti. Il comune protagonista è stato Bagaladi. Nel corso del loro viaggio, queste donne temerarie del territorio, continuano a credere a sani valori e principi che mirano a sensibilizzare, promuovendo il messaggio che l’amore e il rispetto sono elementi fondanti di vita quotidiana. Coinvolti nell’evento, per i benemertiti saluti il Sindaco Santo Monorchio, e a seguire il Comandante Daniele Barbero della compagnia di Melito Porto Salvo, quest’ultimo spiega con determinazione il piano d’azione straordinario promosso come rete da parte delle autorità, al fine di smuovere la coscienza sociale dei ragazzi e spronarli alla consapevolezza dei meriti e dei diritti.

Presente anche il maresciallo Sergio Mirabile, della compagnia di Bagaladi che ha, ulteriormente, incentivato verso la sensibilizzazione. L’installazione della panchina dal colore rosso, è stato un momento rappresentativo per la comunità tutta, poichè dedicata alla vittima Domenica Scaramozzino, uccisa dal marito, a soli 27 anni, in America. La vicenda è stata narrata dalla nipote Domenica Cuzzola, che commossa al ricordo rivendica il diritto di una madre, di una zia, di una sorella morta per amore; la stessa vicenda prese voce nella pubblicazione del libro “Nina va in America”, la cui autrice, l’insegnante Pina Tripodi, nella giornata del 16 novembre, ha evidenziato il privilegio di essere donna e il rispetto che va rivolto ad ogni donna.

L’inaugurazione si conclude con la scolaresca dell’Istituto comprensivo “P. Megali”, la sensibilità della dirigente Concetta Sinicropi e, in modo particolare, delle insegnanti che con grande passione e amore hanno coinvolto gli studenti, nella creazione di cartelloni e nella scrittura di poesie. “Crediamo in loro perché sono frutto dei nostri insegnamenti” esordisce la prof.ssa Carmelina Branca; gli stessi ragazzi sono stati protagonisti del taglio del nastro della panchina Gina, la panchina Gialla, che promuove e sensibilizza la campagna contro il Bullismo. Questa la citazione posta sulla panchina gialla: “quelli veramente forti aiutano gli altri. Il Bullismo è un reato”. Un particolare ringraziamento va all’assessore Adalgisa Labate, che ha curato nei dettagli ogni particolare dell’evento e, infine, grati anche della partecipazione della Pro loco di Bagaladi, presieduta da Valeria Tripodi.

È questo un viaggio che nasce per sensibilizzare le coscienze nella direzione del contrasto alla violenza, e proseguirà in altri comuni, in modo particolare con l’evento delle scarpette rosse sul lungomare di Reggio Calabria, domenica 24 Novembre, una manifestazione in memoria alle vittime di femminicidio, perchè non succedano più queste stragi di donne!

