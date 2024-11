Da Avvocato del boss al Ministero dell’Istruzione: la nipote di Matteo Messina Denaro al MiM nel Lazio

StrettoWeb

Seppur assunta a seguito di “rituale concorso”, come precisano dal Ministero stesso, sta facendo discutere la notizia della nipote di Matteo Messina Denaro, ieri legale del boss e oggi – cancellatasi dall’albo degli Avvocati – all’interno del MiM nel Lazio. La notizia, proveniente da Repubblica Palermo, è diventata ovviamente virale, tanto da far intervenire lo stesso Ministero dell’Istruzione: “È stata assunta a seguito di rituale concorso, è impiegata presso l’ufficio pensioni di un’articolazione provinciale”, le parole di Anna Paola Sabatini, direttore generale dell’Usr.

Dunque, dopo l’aiuto allo zio boss, in qualità di Avvocato (oggi non esercita più), la nipote di Messina Denaro, Lorenza Guttadauro, ha deciso di cambiare vita e anche città, lasciandosi alle spalle il passato e la famiglia. Famiglia che si trova in carcere per intero. La madre Rosalia è stata condannata a 14 anni, il padre Filippo è dietro le sbarre perché considerato “postino” del boss; poi ci sono anche il fratello di Lorenza, altro nipote di Denaro, e pure il marito dell’Avvocato Guttadauro, Luca Bellomo, però tornato libero da un po’ di tempo.

