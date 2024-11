Autonomia, magistratura e migranti, Occhiuto: “ecco cosa penso”

StrettoWeb

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ospite a Sky Tg 24 nella trasmissione “Start”, ha discusso di vari temi di attualità. “Sentenza consulta? Non sono contro l’autonomia, anche perché nella mia Regione me la sono presa a legislazione vigente, ad esempio prendendo i medici cubani nella sanità. Dico anche che non mi spaventa la concorrenza tra le Regioni, ma il tutto va fatto ad armi pari, dopo aver finanziato i Lep e dopo aver superato la spesa storica”, evidenzia Occhiuto. “Io credo serva maggiore prudenza e Calderoli dovrebbe partire attuando il titolo quinto della costituzione. Il referendum? Non ha senso, sarà il parlamento a modificare la legge. La sanità? Servono risorse e riforme altrimenti i medici italiani vanno all’estero come stanno già andando. Chi verrebbe a lavorare a Locri o Melito se gli stipendi in altri posti sono più alti?”, rimarca Occhiuto.

Magistratura e migranti

“C’è storicamente un rapporto complesso tra politica e magistratura. Sicuramente negli ultimi tempi i toni sono maggiormente accesi. Di certo lo scontro non è foriero di cose buone“, spiega Occhiuto. “Migranti e Albania? Il governo ha il dovere di trovare soluzioni per il ricollocamento delle persone ed in molti paesi europei guardano con interesse alla strategia del governo italiano. L’Europa, su questo tema, talvolta si gira dall’altro lato. Un buon amministratore ha il dovere di generare percorsi di integrazione e qui stiamo cercando di farlo. Mi ricandido? Direi di sì”, conclude Occhiuto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.