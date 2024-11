Augusta, porto diventerà polo strategico per eolico. Germanà: “grazie alla Lega ed a Salvini”

StrettoWeb

“Il porto di Augusta è sempre più vicino a diventare un polo strategico per l’energia eolica. È stato sbloccato infatti il decreto interministeriale firmato dal ministro Salvini. Lo scalo è stato indicato come base prioritaria per la costruzione di impianti eolici offshore nel Mediterraneo“. Così il senatore Nino Germanà, coordinatore della Lega in Sicilia.

“Con l’assegnazione delle risorse economiche, che seguirà a breve, l’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, guidata dal presidente Di Sarcina, potrà far corso agli interventi necessari ad attuare il decreto. Finito, dunque, il tempo delle chiacchiere: sì alle opere e agli investimenti per far crescere la Sicilia, grazie alla concretezza di Salvini e della Lega”, conclude Germanà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.