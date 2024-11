Serie C: Audace Cerignola – Crotone 1-1, i calabresi stoppano i pugliesi

StrettoWeb

La scalata alla vetta della classifica dell’Audace Cerignola si blocca all’esame con il Crotone. I calabresi riescono a conquistare 1 punto con una buona prestazione. I padroni di casa passano in vantaggio al 41° del primo tempo con Jallow, Tumminello, per i calabresi, pareggia al 71°. I pugliesi sono autori di un inizio di campionato da protagonisti.

Il Crotone ha dimostrato di non mollare, come dimostra la rimonta ai danni del Benevento. La squadra di Emilio Longo punta sicuramente ai play off anche alla luce del blasone del club che ha fatto anche la Serie A.

