L’attenzione di Reggio Calabria verso l’Alta Velocità: importante convegno all’Università | PROGRAMMA

Di seguito la nota stampa dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria in merito a un convegno sull’Alta Velocità che si terrà il prossimo 13 novembre. “Lo sviluppo sostenibile di un territorio, dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, è strettamente legato alla presenza di un adeguato e moderno sistema di trasporti che comprenda le infrastrutture e i servizi, necessari a garantire la mobilità di persone e merci”.

“Nella Regione Calabria e, in particolare, nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria il concetto sopra espresso può concretizzarsi mediante specifiche strategie di sviluppo delle infrastrutture e dei sistemi di gestione, finalizzate a:

superare la marginalità geografica attraverso interventi che hanno dimensione sovraregionale/regionale e che riguardano: il potenziamento dell’Alta Velocità sulla direttrice ferroviaria Salerno – Reggio Calabria, il definitivo ammodernamento ed adeguamento dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, il completamento della strada statale 106 “Jonica”, l’ammodernamento della linea ferroviaria jonica nella tratta Sibari – Melito Porto Salvo, l’efficientamento dei sistemi aeroportuali e portuali;

perfezionare la mobilità interna attraverso la realizzazione o l’ammodernamento dei collegamenti fra la costa tirrenica e la costa jonica, contribuendo così all’accessibilità verso le aree interne: specialmente, il completamento della strada pedemontana della Piana di Gioia Tauro, la realizzazione della strada Bovalino – Bagnara, il completamento della strada di collegamento veloce Gallico – Gambarie e l’ammodernamento della strada statale 682 “Jonio – Tirreno”;

potenziare e migliorare l’accessibilità da e verso i poli portuali, tra cui quello di Gioia Tauro (di interesse europeo e mondiale), e l’aeroporto di Reggio Calabria, atti ad assicurare e a supportare i processi di crescita dell’intermodalità e dell’economia calabrese.

In questo contesto – in cui appare evidente la necessità di correlare lo sviluppo del sistema dei trasporti alle differenti scale territoriali nonché all’ “Area integrata dello Stretto” – si inserisce il tema del Convegno dal titolo “Alta Velocità in Calabria. Innovazione, sostenibilità e futuro”, organizzato dal DICEAM dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, che si svolgerà mercoledì 13 novembre p.v. alle 15.30 presso la sala conferenza dell’Ordine.

Con il contributo scientifico dei relatori, l’evento rappresenta un importante momento per approfondire il ruolo strategico della linea ferroviaria con caratteristiche di Alta Velocità nella Regione Calabria, infrastruttura fondamentale anche per sviluppare un sistema di trasporti connesso e sostenibile, che ha ricadute sui cittadini e sulle imprese della futura Città Metropolitana dello Stretto”.

