Atam, le gaffe del PD reggino e l’ironia dell’ex Assessore Quattrone contro Giuseppe Marino: “ah ma quindi…”

“Ringrazio i Dem e il Sindaco Giuseppe Falcomatà per il ‘sentito ringraziamento’. Ah ma quindi fu Giuseppe Marino il primo assessore alla mobilità a Reggio? Ricordavo male”. Questo post è stato scritto sui social da Agata Quattrone, primo Assessore alla mobilità a Reggio Calabria tra il 2014 e il 2016. Peccato che non è dello stesso avviso il Partito Democratico reggino, che nell’esaltare i risultati raggiunti su Atam scrive parla “dell’allora Assessore alla Mobilità Giuseppe Marino”.

Non è vero, ovviamente. Ai tempi non era Giuseppe Marino, attuale capogruppo PD in Consiglio Comunale e di recente finito al centro delle polemiche per il caos sul “regolamento-bavaglio”, l’Assessore alla mobilità, ma appunto Agata Quattrone, che scherza così su Facebook.

