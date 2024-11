Assunzioni al Comune di Messina, firmano 171 nuovi dipendenti | FOTO

StrettoWeb

“Con le 171 assunzioni di stamattina si concretizza l’impegno che 2 anni fa abbiamo preso con la città. Dopo aver evitato il fallimento del Comune di Messina con l’approvazione del Piano di Riequilibrio, abbiamo lanciato la stagione delle assunzioni”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile. “A distanza di 2 anni dall’impegno che ci siamo assunti abbiamo immesso in servizio 341 nuovi “colleghi“ che daranno un’iniezione di energia e innovazione fondamentale per affrontare le sfide amministrative contemporanee“, rimarca Basile.

“L’arrivo delle nuove leve non solo contribuirà a migliorare l’efficienza dei servizi pubblici, ma porterà anche nuove idee e competenze. Queste assunzioni bloccate da anni le abbiamo volute come amministrazione dal 2018 in poi .. 341 assunzioni al Comune più i 122 della polizia municipale, il cui concorso si sta svolgendo in questi giorni. Questo è l’esempio della buona amministrazione, lavorare per il bene della comunità”, conclude Basile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.