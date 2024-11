Antoniana-Viola, 3° QT: partita aperta e combattuta, reggini avanti ma risultato sempre in bilico

AGGIORNAMENTI

3° QT Si torna sul parquet per la ripresa. Due liberi per Festinese che accorcia (45-47). Ivanaj per Simonetti, due punti per il talento di Stilo (45-49). Ani ne infila 2, risponde Chirico (47-51). Altri due per Leon, libero extra a bersaglio. l’Antoniana resta sempre attaccata ai reggini (50-51). Tripla di Nikola Ivanaj! Servono tantissimo i canestri del talento albanese in una giornata, fin qui, complessa per i neroarancio (50-54). Efe Idiaru da 3, bomba a bersaglio! (50-57). Chirico accorcia (52-57). Lo stesso Chirico poi si veste da uomo assist per i 2 punti di Leon (54-57). Bisceglie in lunetta: 1/2 (55-57). E Festinese pareggia i conti (57-57). Fastidiosa (nel senso più bello del termine) l’Antoniana: i padroni di casa non mollano mai, anche quando lo svantaggio sfiora la doppia cifra. La Viola dovrà sudarsela. Tripla di Simonetti (57-60). Paulinus e poi il solito Ivanaj, prova a scappare la Viola (57-64). Time out per l’Antoniana. Fiorillo fa 1/2 ai liberi (58-64).

Fine 2° QT - Viola avanti avanti 43-47 all'intervallo lungo Due punti per Vona, torna avanti una combattiva Antoniana (27-25). Ivanaj fa 1/2 dalla lunetta (27-26). Bangu per il sorpasso Viola (27-28). Due con fallo per Festinese, libero aggiuntivo dentro (30-28). Realizza Paulinus (30-30). Fallo tecnico a Bisceglie, Paulinus non sbaglia dalla linea del tiro libero (30-31). Ancora un canestro per Ivanaj, uno dei migliori in questo primo tempo (30-33). Si presenta in lunetta Bisceglie: 2/2, l’Antoniana accorcia ancora (32-33). Tripla di Fiorillo, i padroni di casa tornano avanti (35-33). Ani pareggia i conti (35-35). Due punti per Chirico (37-35). Ani in lunetta: 1/2 (37-36). Gita in lunetta per Fiorillo: 2/2 anche per lui (39-36). Due liberi dentro per Cessel (39-38). Due per Leon (41-38). Due punti preziosi per Cessel, accorcia la Viola. (41-40). Pareggia i conti Fernandez con un libero per tecnico (41-41). Ani per il vantaggio Viola (41-43). Due punti per Fernandez e l’Antoniana chiama timeout (41-45). Paulinus freddo dalla lunetta: 2/2 (41-47). Leon accorcia (43-47). Fine primo tempo.