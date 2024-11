Antoniana-Viola non si gioca domenica: cambia la data del match

StrettoWeb

Cambia la data del match fra Antoniana e Viola, sfida valida per l’ottava giornata della Serie B Interregionale. La gara, inizialmente prevista per domenica 11 novembre, è stata anticipata a sabato 10 novembre. In questo modo si eviterà la contemporaneità con la Domotek Volley impegnata alle 18:00 di domenica al PalaCalafiore contro Napoli.

L’annuncio è stato dato dalla Redel Viola in un post social nel quale si legge: “a partita Pallacanestro Antonaina vs Redel Reggio Calabria in programma come da calendario dell’ottava giornata, domenica 10 novembre, si giocherà in anticipo sabato 9 novembre alle ore 18:00 al Palalongo di Capriglia, frazione di Pellezzano in provincia di Salerno“.

