ANCI, Falcomatà nominato delegato nazionale ai Servizi pubblici locali. Trantino a Infrastrutture e Lavori pubblici

Il presidente dell’Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, Gaetano Manfredi, ha nominato l’Ufficio di presidenza dell’associazione, formato dai delegati per materia, dai coordinatori delle conferenze e delle consulte previste dallo Statuto e dal presidente del Consiglio Nazionale, componente di diritto. Il presidente dell’Anci ha inoltre nominato i vicepresidenti nazionali dell’Associazione. Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, presidente del Consiglio nazionale (membro di diritto). Vicepresidente vicario: Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, Politiche del mare, demanio marittimo e porti. Vicepresidenti: Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano, Legalità, gestione beni confiscati e giustizia; Massimo Cavazzana, sindaco di Tribano, Politiche del lavoro, formazione e occupazione; Maria Luisa Forte, sindaco di Campobasso, Mezzogiorno e politiche per la coesione territoriale; Stefano Locatelli, vicesindaco Chiuduno, Turismo; Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, Politiche comunitarie e internazionali; Ignazio Messina, presidente consiglio comunale Sciacca, Pubblica Amministrazione, personale e relazioni sindacali; Osvaldo Napoli, consigliere comunale di Mompantero, Attività produttive, commercio e Made in Italy; Mattia Palazzi, sindaco di Mantova, Riforme istituzionali e autonomie; Vito Parisi, sindaco di Ginosa, Trasporto Pubblico locale, traffico urbano e mobilità; Roberto Pella, sindaco di Valdengo, Sport, salute, politiche giovanili e aree interne; Claudio Scajola, sindaco di Imperia, Servizio civile, volontariato e associazionismo; Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, Agenda digitale, innovazione tecnologica e intelligenza artificiale.

Delegati: Pasquale Aliberti, sindaco di Scafati, Urbanistica, rigenerazione urbana, periferie; Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, Formazione amministratori e personale enti associati, Anci Comunicare; Alessandro Canelli, sindaco di Novara, Finanza locale; Elena Carnevali, sindaco di Bergamo, Istruzione e politiche educative; Matilde Celentano, sindaco di Latina, Welfare e politiche sociali; Mario Conte, sindaco di Treviso, Politiche energetiche; Michele Conti, sindaco di Pisa, Agricoltura, sovranità alimentare, promozione delle tipicità; Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo, Immigrazione, politiche per l’integrazione e accoglienza; Alberto De Toni, sindaco di Udine, Università e ricerca; Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, Protezione civile; Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, Servizi pubblici locali; Vittoria Ferdinandi, sindaco di Perugia, Pari Opportunità, famiglia e disabilità; Sara Funaro, sindaco di Firenze, Politiche abitative, casa, arredo urbano; Michele Guerra, sindaco di Parma, Cultura, musei, valorizzazione beni storici e siti Unesco; Vito Leccese, sindaco di Bari, Sicurezza e polizia municipale; Giuseppe Sacco, sindaco di Roccasecca, Politiche ambientali e territorio; Enrico Trantino, sindaco di Catania, Infrastrutture e lavori pubblici; Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, Riciclo e recupero rifiuti, valorizzazione materiali imballaggio.

Fanno inoltre parte dell’Ufficio di presidenza: Susanna Cenni, sindaco di Poggibonsi, coordinatrice della Conferenza dei presidenti delle Associazioni regionali; Matteo Lepore, sindaco di Bologna, coordinatore delle Città metropolitane; Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, coordinatore della Consulta delle città capoluogo di provincia; Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro, coordinatore della Consulta nazionale dei piccoli comuni; Giulio Tantillo, presidente consiglio comunale Palermo, coordinatore della Conferenza dei consigli comunali.

