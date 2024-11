Alluvione Sicilia, avviati i lavori a Stromboli e Ginostra

StrettoWeb

Avviati i lavori a Stromboli e Ginostra per riparare i danni causati dall’alluvione che ha colpito varie zone della Sicilia ad ottobre. “Manteniamo l’impegno che avevamo preso per riportare a una situazione di normalità le zone più colpite dagli eventi alluvionali di ottobre. Siamo voluti intervenire con immediatezza anche a Stromboli e Ginostra per eliminare le situazioni di maggiore pericolo e restituire serenità ai cittadini. Lo dichiara il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Quindi, non posso che constatare con favore che i lavori sono andati avanti anche oggi e nella giornata di ieri, festa del primo novembre”, rimarca Schifani.

