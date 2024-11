Allerta Meteo, venerdì di forte maltempo e poi sabato arriva il freddo polare

StrettoWeb

L’inverno è arrivato in modo eccezionalmente prematuro in Europa e anche al Nord Italia: sta nevicando copiosamente in Piemonte, fin in pianura, e nelle prossime ore la neve scenderà di quota anche al Nord/Est. Il nuovo brusco peggioramento provocato da un’irruzione fredda polare si estenderà anche al Sud nella giornata di venerdì 22 novembre: forti piogge e temporali colpiranno anche Calabria e Sicilia, prevalentemente nel versante tirrenico che sarà il più esposto alle correnti occidentali che saranno impetuose, dapprima con forti venti di ponente che poi venerdì sera ruoteranno a maestrale.

Il maltempo di venerdì sarà particolarmente violento nella Calabria tirrenica, con nubifragi nel cosentino dove ci attendiamo oltre 100mm di pioggia tra il Pollino e la Catena Costiera, ma gli acquazzoni colpiranno anche Lamezia Terme, Vibo Valentia, la piana di Gioia Tauro, la Costa Viola e lo Stretto di Messina, specialmente in serata.

Dopo questa sfuriata di maltempo, a partire dalla tarda sera di venerdì, inizierà il crollo termico: sabato farà molto freddo come se fossimo già in pieno inverno, sempre con forti venti di maestrale.

