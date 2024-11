Allerta Meteo, scuole chiuse in Sicilia: l’ELENCO aggiornato

StrettoWeb

A causa del maltempo che colpirà nelle prossime ore la Sicilia, molte scuole della Regione rimarranno chiuse. Alcuni sindaci, infatti, stanno predisponendo la chiusura in via precauzionale alla luce dell’allerta meteo lanciato dalla protezione civile in tutta la Regione ed in special modo in provincia di Messina: “sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 11 novembre, allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico sul settore costiero nord-orientale della Sicilia”.

Ecco l’elenco completo in continuo aggiornamento:

Sicilia

Provincia di Messina

Taormina

Motta Camastra

Graniti

Gaggi

Giardini Naxos

San Teresa di Riva

Furci Siculo

Forza d’Agrò

Letojanni

Nizza di Sicilia

Alì

Roccalumera

S. Alessio Siculo

Savoca

Pagliara

Mandanici

Alì Terme

Provincia di Catania

San Gregorio di Catania

Riposto

Giarre

Acireale

Aci Sant’Antonio

Mascali

Mascalucia

