Allerta Meteo, il fronte freddo sfonda lo Stretto di Messina: nubi imponenti, temperature in picchiata ed è solo l’inizio | FOTO

StrettoWeb

E’ questione di ore e arriverà anche nello Stretto di Messina un fronte freddo, ad annunciarlo le prime imponenti nubi che hanno avvolto i Peloritani, Messina e poi anche Reggio Calabria nel pomeriggio di oggi mentre inizia a piovere nella città dello Stretto. La temperatura è già crollata agli attuali +18°C dopo aver raggiunto oggi i +24°C di massima giornaliera, ma è ancora molto elevata rispetto ai valori che raggiungerà domani. Nella notte la temperatura scenderà ancora in modo esponenziale fino a raggiungere nella mattinata di domani i +11°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

Previsioni Meteo complete per Messina

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.