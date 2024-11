Allarme bomba, evacuato l’Aeroporto di Reggio Calabria

StrettoWeb

Questa mattina alle ore 5.30 l’Aeroporto di Reggio Calabria è stato evacuato per un allarme bomba. Centinaia di passeggeri in partenza per diverse destinazioni si sono dovuti rifugiare, seguendo le istruzioni delle autorità, nel parcheggio dello scalo. Dopo l’intervento degli artificieri, alle 6.30 sono stati fatti rientrare nell’aerostazione: fortunatamente si era trattato di un falso allarme, probabilmente causato da un bagaglio incustodito.

Tutti i voli in partenza al mattino sono decollati in consistente ritardo. Adesso la situazione è tornata alla normalità.

