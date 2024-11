Al via il Messina Film Festival, sabato l’inaugurazione

StrettoWeb

L’ottava edizione del Messina Film Festival – Cinema & Opera, che ha la direzione di Ninni Panzera, sarà inaugurata sabato 30 novembre alle 18.30 dalla mostra “I gioielli di Gerardo Sacco per Franco Zeffirelli”, che sarà ospitata fino al 7 dicembre nella Sala Cripta del Museo Accascina di Messina (ingresso gratuito). L’orafo calabrese ha realizzato per i film Otello, Il giovane Toscanini e Amleto i gioielli che saranno esposti in questa occasione assieme ad alcuni costumi di scena realizzati da Maurizio Millenotti, candidato all’Oscar nel 1987.

Nel corso della serata al Museo verrà anche proiettato il documentario Franco Zeffirelli, conformista ribelle (2023) di Anselma Dell’Olio che sarà presente e introdurrà il suo ultimo lavoro agli spettatori.

L’omaggio a Franco Zeffirelli è realizzato in collaborazione con la Fondazione che porta il suo nome.

Venerdì 29 novembre alle 20.30 è in programma al Palacultura una preapertura del MFF, nel corso della quale verranno proiettati i film Cavalleria rusticana di Ugo Falena del 1916, un film muto che dimostra l’intimo legame tra il cinema e l’opera sin dalla nascita della settima arte e La Norma di Gerolamo Lo Savio del 1915. Questa serata speciale è organizzata in collaborazione con l’Associazione Musicale Vincenzo Bellini al Palazzo della Cultura, con le musiche di accompagnamento dal vivo dell’Orchestra dell’Associazione Musicale Taorminese.

Nei giorni a seguire, dal 1 al 7 dicembre, la Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele, sarà il cuore delle proiezioni, con il “Concorso internazionale cortometraggi”, e la sezione “Panorama contemporaneo” dedicata ai lavori internazionali con quattro film in prima nazionale: i francesi Carmen di Benjamin Millepied, Karaoke di Stéphane Ben, Ténor di Claude Zidi jr e il tedesco Orphea in Love di Axel Ranisch, che sarà presente al Festival.

Particolarmente attesi gli eventi dedicati all’opera lirica al tempo del muto, sui film muti tratti da opere liriche, accompagnati con musica dal vivo da solisti o ensemble, come quello del Conservatorio Corelli di Messina.

Prevista martedì 3 dicembre alle 18.30 una video conversazione con Giuseppe Tornatore che dialogherà con il giornalista Franco Cicero. A seguire il film “Stanno tutti bene” con Marcello Mastroianni, in cui viene “svelata” la passione del regista siciliano per la lirica. Il 2024 è il centenario della morte di Giacomo Puccini che sarà ricordato con “Puccini e la fanciulla”, del regista Paolo Benvenuti che, mercoledì 4 dicembre alle 18.00, incontrerà il pubblico del Festival.

La novella di Verga, “Cavalleria rusticana” trasposta in musica da Pietro Mascagni, accompagna il MFF con varie versioni cinematografiche. Una diversa narrazione si ritrova nel reading “Relazioni pericolose” con protagonista Stefania Sandrelli nel ruolo di Santuzza, che chiuderà il festival la sera di sabato 7 dicembre al Teatro Vittorio Emanuele.

Il Messina Film Festival – Cinema&Opera è realizzato grazie al contributo del Teatro di Messina, dell’Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo della Sicilia Film Commission, del Comune di Messina, di Unioncamere Sicilia, della Presidenza dell’ARS e CNA Sicilia. Media partner: Rai News 24, Rainews.it, Rai Italia, TGR Sicilia, MYmovies, Sicilia Spettacoli, Radio Taormina.

