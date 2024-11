Akragas-Reggina, a Ballarino sta bene il pari: “non è un passo falso”

StrettoWeb

Nino Ballarino è contento del pari in casa dell’Akragas. Gli sta bene. Un pari per 0-0 in casa dell’ultima in classifica, con un primo tempo buttato, e che sarebbe potuto finire anche 2-0, non è considerato un passo falso. Così ha detto a Radio Febea. “Nei primi 20 minuti ci hanno messo sotto, poi siamo usciti fuori noi e abbiamo avuto occasioni. Non è un passo falso, il loro portiere è stato bravo quanto il nostro, è stata una bella partita, e poi la Scafatese ha perso a Caltanissetta e il Siracusa ha pareggiato a San Cataldo domenica scorsa”.

Quindi per Ballarino la Reggina, non la Scafatese o il Siracusa, può pareggiare ad Agrigento perché le avversarie hanno fatto male oggi o domenica scorsa. Poi precisa su Pergolizzi: “non lo abbiamo mai messo in discussione“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.