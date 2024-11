Akademia Sant’Anna Messina batte Castelfranco: i numeri del match

StrettoWeb

Akademia Sant’Anna Messina si impone nuovamente in campionato. Quarta giornata di andata e quarta vittoria consecutiva per le ragazze di Coach Bonafede. Nei primi due parziali, Messina giocata un’ottima pallavolo. Poi, complice la reazione delle padrone di casa, partita diversa, ostica. Castelfranco ha aumentato il suo livello di gioco, le siciliane la loro pazienza nel gestire i momenti negativi senza perdere la calma, portando a casa un risultato fondamentale per il futuro del campionato giallorosso. Partite che fanno crescere autostima e punti conquistati di grande peso.

Aspetto positivo della gara, il ritorno in campo di Adanna Rollins. L’americana reduce da un infortunio che non le ha permesso di allenarsi con regolarità, è entrata nel 3°set facendosi apprezzare in attacco (7 punti) con un 38 % in ricezione (8) e un 25% di perfetta. La gara ha messo in luce la differenza di qualità tra le due compagini. Lo testimoniano i numeri dal momento che Messina ha attaccato meglio, 39 %, contro il 34% delle avversarie.

Castelfranco ha messo a segno un maggior numero di muri vincenti (11-10), mentre Messina ha battuto meglio con un maggior numero di ace (8-4). Cambio palla e contrattacco, gli elementi che hanno spostato l’equilibrio del match a favore di Carraro e compagne. Su 1° attacco dopo ricezione positiva, Messina ha collezionato il 42%, mentre dopo ricezione negativa il 38%.

Sul contrattacco le siciliane hanno fatto registrare il 40% sui muri (8). Infine, nettamente superiore la prova di Giorgia Caforio rispetto a quella di Veronica Bisconti, con la siciliana che nella gara a distanza tra liberi ha firmato un importante 67% di ricezione positiva contro il 48% del libero di Castelfranco.

Migliore realizzatrice del match, l’opposto di Akademia, Bintu Diop con 27 punti, Top Spiker (39% in attacco, 4 ace, 3 muri), giocatrice che con la sua classe cristallina è in grado di spostare gli equilibri di una partita dalla parte di Akademia. Dietro di lei, Salinas Candela Sol, attaccante di Castelfranco, con 18 punti (41% in attacco, 55% di ricezione positiva) e Chiara Mason con 16 punti (45% in attacco, 33% ricezione positiva). In doppia cifra anche la centrale Rossella Olivotto 12 punti (53% in attacco).

A muro, in evidenza Colzi (5 punti) e Top Blocker del match, seguita da Ferraro (3 punti); poi, Diop, Olivotto, Carraro e Rossetto con 2 punti a testa.

Al servizio, la migliore è stata la messinese Diop con 4 ace, seguita da Zuccarelli di Castelfranco con 3 e Rossetto con 2 punti.

In ricezione, Messina ha concluso con il 50% di positività di squadra; libero Caforio sugli scudi con il 67 % di positività e 42% di perfetta (24 ricezioni); Rossetto 64% (22 ricezioni). Mentre tra le padrone di casa con il 58% di positività di squadra spicca Vecerina Elisa con il 65 % di positività e 55% di perfetta (20 ricezioni), Salinas con il 55% di positività (20 ricezioni).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.