Agrigento: aziende donano 10 sedie a rotelle all’ospedale

Ititolari di quattro aziende del settore alimentare hanno donato all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dieci sedie a rotelle, per un valore complessivo di quattromila euro. I dispositivi sono stati messi a disposizione dei pazienti. Il direttore generale dell’Asp Giuseppe Capodieci le ha prese in carico al termine di una breve cerimonia di ringraziamento all’interno dello stesso nosocomio.

“Ringraziamo i privati per la loro generosità e vicinanza nei confronti dei malati“, ha detto il manager.

“È una donazione – ha inoltre ammesso – che colma una criticità“.

Cinque delle sedie a rotelle donate sono state destinate all’area di emergenza, mentre le altre cinque saranno impiegate nell’ambito di un servizio, in fase di perfezionamento, che prevede l’accompagnamento dei pazienti non deambulanti dalla zona dei parcheggi all’interno dei reparti ospedalieri. Le aziende donatrici sono Sitari di Agrigento, Mattana di Raffadali, Ce.Di.Al. di Canicattì e Dago di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta).

