Aeroporto di Catania: per lavori sospesi i voli dalle 24:00 alle 06:00 in tutta la prossima stagione estiva

“Aeroporto di Catania: per consentire a RFI i lavori di interramento della ferrovia, propedeutici alla realizzazione della nuova pista di volo parallela a quella già esistente, Fontanarossa sospenderà le operazioni di volo dalle 24:00 alle 06:00 in tutta la prossima stagione estiva. Lo scalo di Catania si avvia a cantierizzare tutte le opere che nel giro di qualche anno ne cambieranno il volto adeguando i servizi e gli spazi agli standard internazionali. L’impatto sull’operativo sarà minimo: ci attendiamo variazioni sulle prime partenze già fissate alle 05:45. In attesa di note ufficiali”. E’ quanto pubblicato su facebook dalla pagina Sicilia in Volo.

