Aeroporto di Catania, l’annuncio: “grazie a Salvini nessuna riduzione dei voli”

“All’Aeroporto di Catania non ci sarà alcuna riduzione di voli”. Ad annunciarlo è stato il deputato siciliano della Lega, Anastasio Carrà: “grazie a Matteo Salvini, non ci sarà nessuna riduzione del traffico aereo per lo scalo di Fontanarossa. L’intervento del Ministro, che si è attivato immediatamente appena ho sottoposto la questione, ha permesso di rimodulare gli orari relativi ai lavori di interramento della linea ferroviaria necessaria al prolungamento della pista, scongiurando la sospensione di circa 2200 voli e la perdita di oltre 400mila passeggeri durante la durata degli interventi. Grazie infatti all’attivazione di un tavolo al Ministero, per evitare la drastica riduzione del traffico aereo per consentire lo svolgimento dei lavori, sono state ridefinite le modalità di esecuzione degli interventi nel corso di una riunione tra il Commissario Straordinario per l’opera, la Società di gestione aeroportuale (SAC) ed Enac”.

“La chiusura dello scalo avverrà solo in orario notturno, dalla mezzanotte alle sei del mattino. Una soluzione, questa, che mantiene la piena operatività dell’Aeroporto e evita disagi ai passeggeri. Ancora una volta un segnale di attenzione alla Sicilia da parte della Lega e di Matteo Salvini”, conclude Carrà.

