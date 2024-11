Ad Acireale riapre al pubblico il meraviglioso Presepe Settecentesco

StrettoWeb

Dopo un lungo e accurato intervento di restauro, il Presepe Settecentesco di Acireale, capolavoro d’arte e fede, è finalmente pronto per accogliere nuovamente il pubblico. Custodito in una suggestiva grotta a scorrimento lavico, il presepe si compone di 34 statue ad altezza umana dal volto in cera, che raccontano la spiritualità del Natale. Grazie all’impegno dell’Associazione Presepe Settecentesco, alle istituzioni locali e al sostegno di numerosi benefattori, l’opera è stata riportata al suo splendore originario.

Il progetto, che ha richiesto un finanziamento complessivo di 115mila euro stanziato dalla Regione Siciliana su proposta dell’On. Nicola D’Agostino, che in questi giorni ha verificato l’andamento dei lavori, è stato sostenuto anche dalla generosità del Cav. Venerando Faro e della Sig.ra Carmela con l’iniziativa Adotta un pastore.

I lavori, durati 9 mesi e curati dalla Ditta Civetta di Roma con la supervisione della Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania, hanno incluso:

• la pulitura delle statue e dei tessuti originali;

• la ricostruzione di dettagli deteriorati nel rispetto delle tecniche del Settecento;

• il recupero e la valorizzazione degli abiti originali delle figure.

Tra i restauratori coinvolti, nomi di rilievo come Gianpaolo Leone, Massimo Falletta e Alessandra Cacace, con il coordinamento della Dott.ssa Roberta Carchiolo, della Dott.ssa Giusy Gattuso e del Dott. Vittorio Di Blasi.

L’Associazione Presepe Settecentesco, fondata nel 2018, dopo anni di raccolte fondi e oltre cinquanta eventi per sostenere il progetto, ha lavorato per migliorare la fruibilità del luogo, realizzando interventi fondamentali come:

• la messa in sicurezza della grotta;

• il rifacimento del tetto della canonica;

• il miglioramento dell’impianto elettrico e dei servizi per i visitatori.

• l’impianto di illuminazione della terrazza.

“La restituzione del Presepe alla comunità è motivo di grande soddisfazione”, hanno dichiarato le responsabili dell’Associazione Paola Riccioli e Giuliana Pistarà insieme a mons. Giovanni Mammino, parroco della chiesetta: “Non si tratta solo di preservare un’opera d’arte, ma di alimentare la fede e la tradizione che uniscono la nostra comunità.”

La cittadinanza è invitata ad ammirare questo gioiello d’arte e spiritualità.Inaugurazione e apertura al pubblico

Il Presepe sarà ufficialmente riaperto al pubblico il 1° dicembre e visitabile fino al 6 gennaio nei seguenti orari:

• Mattina: 09:00 – 13:00

• Pomeriggio: 15:30 – 18:30

L’inaugurazione ufficiale del Presepe restaurato avverrà venerdì 13 dicembre 2024 alle ore 20. Per maggiori informazioni, è possibile contattare i numeri 335 8434776 o 329 6154135, scrivere all’indirizzo email presepeacireale@gmail.com o visitare la pagina facebook dedicata.

