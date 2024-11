Acireale, assessore: “lancio di petardi su pista atletica è atto vandalico”

StrettoWeb

Il lancio di petardi e fumogeni durante l’incontro di calcio Acireale-Nissa di domenica scorsa ha danneggiato la pista di atletica leggera dello stadio ‘Aci e Galatea’ di Acireale (Catania). Ad affermarlo in un comunicato l’assessore allo Sport del Comune di Acireale Rosario Raneri. “Non ci sono parole – dice – per descrivere quello che si è verificato domenica durante l’incontro di calcio Acireale-Nissa. Una partita giocata con estrema correttezza da ambedue le squadre e ben diretta dalla terna arbitrale ma, purtroppo, rovinata da alcuni pseudo tifosi della Nissa, che hanno lanciato sulla bellissima pista di atletica leggera numerosi grossi petardi ed altrettanti fumogeni. Il risultato è una pista danneggiata con grossi buchi sul manto che purtroppo penalizzeranno i tanti giovani delle associazioni sportive di atletica, e non solo, che giornalmente utilizzano la pista”.

“Non resteremo inermi davanti a questo scempio che penalizza la nostra città – aggiunge Raneri – e intraprenderemo tutte le attività legali necessarie per essere risarciti del danno subito al fine di ripristinare il manto della struttura sportiva. Di concerto con il sindaco abbiamo scritto alla Figc Lega Nazionale Dilettanti e alla S.S.D. Nissa descrivendo quanto accaduto”. “Abbiamo chiesto al settore Lavori pubblici di relazionare sulle condizioni della pista – conclude Raneri – ed inoltre abbiamo dato mandato all’avvocatura comunale di avviare tutte le procedure necessarie poiché le responsabilità di quanto avvenuto ricadano in forma diretta sugli autori, ma in forma indiretta sulla società ospite. Confidiamo, inoltre, nell’autorità giudiziaria al fine di individuare i responsabili dell’atto vandalico”.

