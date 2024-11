A Gioiosa Ionica la tradizionale Festa del Vino

StrettoWeb

L’ormai tradizionale appuntamento di San Martino nel cuore di Gioiosa Ionica è giunto alla ventesima edizione. L’iniziativa de “La festa del vino”, patrocinata dal Comune di Gioiosa Ionica, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria , dalla Regione Calabria, dal Consiglio Regionale della Calabria, dall’Unione dei Comuni della Valle del Torbido, dalla Consulta delle associazioni di Gioiosa Ionica e poi ancora dai parthener Misericordia di Gioiosa Ionica, l’emittente televisiva Tele Mia e la Bonfire heart studios, si rende possibile grazie ad una sempre più cospicua partecipazione di giovani volenterosi che hanno a cuore non solo l’organizzazione della manifestazione in sé, ma ancor più l’amore per la propria terra e per le proprie radici. Una sinergia insomma che porterà ad avere il Centro Storico teatro di Stand gastronomici, esposizione di Artigianato tipico e tantissimi spettacoli itineranti che avranno culmine con lo spettacolo musicale di Francesco Giannini alle ore 21:00.

L’imperdibile appuntamento è previsto per il prossimo 11 Novembre dalle ore 18.00 in poi dove è attesa una grande festa che vedrà coinvolti grandi e piccini. Un evento che rientra nel circuito degli eventi calabresi “Calabria straordinaria” e che vedrà protagoniste ancora una volta le bellezze di Gioiosa Ionica e del suo Centro storico.

