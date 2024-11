Peppino Cocuzza / Basket Milazzo sconfitta dal CUS Catania 71-89

StrettoWeb

La Peppino Cocuzza / Basket Milazzo cade in casa contro un CUS Catania ben attrezzato per arrivare fino in fondo al campionato. La partita al PalaCocuzza si apre bene per i beniamini di casa che trovano anche un buon break nei primi minuti. Gli ospiti allora mostrano il loro marchio di fabbrica, il tiro dalla lunga distanza, ed aggrappandosi a Pennisi (19 i suoi punti) riescono a recuperare l’iniziale svantaggio. Per i primi dieci minuti si assiste ad un testa a testa equilibratissimo, e nel finale i ragazzi di coach Romeo mettono il muso avanti, chiudendo con un parziale di 24 – 22.

Il secondo periodo è speculare al primo ma i giri nel motore del CUS Catania si alzano, Duval trova sempre più spazio per le incursioni e la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo sembra fare fatica a tenere il passo degli ospiti. Nonostante ciò, sulla sirena di metà gara Dario Scozzaro realizza la bomba del – 3 per i padroni di casa.

Il terzo quarto è un assolo del CUS Catania. Gli ospiti alzano nettamente il ritmo della gara e già nei primi minuti toccano la doppia cifra di vantaggio affidandosi al solito Duval (26 punti) ed alle bombe del duo Pennisi-Santonocito (18 per lui). La Peppino Cocuzza / Basket Milazzo non trova la via del canestro ed i Cussini chiudono il quarto con un vantaggio consistente. La risposta dei padroni di casa arriva nell’ultimo quarto, quando Vinicius Ruiz realizza consecutivamente e si alzano le percentuali dall’arco; ma i punti di differenza sono ormai troppi ed il CUS Catania si limita a gestire il vantaggio. Ottima la prova dei giovanissimi Cianciafara, Orlando, Corso e Lipari, che saranno anche impegnati nell’imminente campionato under 19 Silver.

Tempo di riorganizzare le idee per coach Romeo ed i suoi ragazzi: questo sabato un altro gruppo di Cussini farà visita al PalaCocuzza. Per la sesta giornata di campionato, infatti, la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo ospiterà il CUS Palermo tra le mura di casa.

Tabellino Peppino Cocuzza / Basket Milazzo-CUS Catania: 71-89.

Parziali: 24 – 22, 11 – 16, 14 – 25, 22 – 26.

Peppino Cocuzza / Basket Milazzo: Sorbara 11, Incremona 12, Scimone 9, De Gaetano, Lebediev 4, Cianciafara, Scozzaro 15, Orlando 1, Corso 2, Lipari 2, Ruiz De Siqueira V. 15. All. Romeo.

CUS Catania: Arena 6, Vasta 3, Corselli 9, Duval 26, Santonocito 18, Giuffrida, Arfaoui, Signorelli 8, Marchese, Pennisi 19, Farruggio.

