Volley, buona la prima: New Hospital Paola torna da Castrovillari con 3 punti

Sabato 12 ottobre la New Hospital Pallavolo Paola ha giocato la sua prima partita del campionato regionale di serie C contro Avolio Castrovillari vincendo in trasferta per 0-3 con i seguenti parziali: 15-25; 22-25; 15-25. Un successo netto e con poche sbavature riscontate solamente nel secondo set. Formazione: Ceglie (14 punti); Stancato (10 punti); Morabito (8 punti); Raschellà (6 punti); Selvaggi (6 punti); Ritrovato (5 punti); Musciacchio (L). Esordio rinviato per il neo acquisto lettone Zaiga Kalvane che nell’allenamento di venerdì ha subito un infortunio.

La partita

Primo set: tensione e paura inziale per entrambe le formazioni che hanno condizionato la prima parte del match. Primo time out sull’8-9. Si ritorna in campo e la New Hospital Pallavolo Paola cerca di prendere il largo (10-16). Il ritorno in campo premia la formazione paolana che da una sferzata importante alla partita. I distacchi diventano sempre più pesanti (14-21). Il set termina 15-25.

Secondo set: inizio più convinto da parte di Avolio (7-5). La New Hospital Pallavolo Paola prima torna in partita (8-8) poi allunga (9-11). Avolio chiama time out per riordinare le idee e torna sotto (15-13) Set più combattuto rispetto al primo. Il campo diventa una guerra dei nervi che passa anche dai time out (15-16). Avolio non molla e sta con il fiato sul collo (20-21) ennesimo time out questa volta chiamato da mister Neri. Sorpasso Avolio 22-21. Nel finale però New Hospital Pallavolo Paola torna in cattedra e il set termina 22-25. Da segnalare l’entrata in campo di Gianni al posto di Ritrovato.

Terzo set: avvio deciso per la New Hospital Pallavolo Paola (5-13). Set a senso unico (8-18). La new Hospital chiude il set 15-25 e la pratica in poco più di 75 minuti di gioco. Ottimo debutto complessivo da parte di tutta la squadra. Da segnalare la buona prestazione di Sara Stancato. La chiave di lettura da qui in avanti per la New Hospital Pallavolo Paola dovrà essere: non rilassarsi sui vantaggi importanti. Ora testa al prossimo impegno. Sabato 19 si va a Cutro.

