Volley, la New Hospital Pallavolo Paola torna da Cutro con un altro +3

Seconda giornata per la New Hospital Pallavolo Paola e seconda trasferta. Sabato pomeriggio la compagine di Mister Neri e capitan Francesca Raschellà ha giocato contro Scorte Tecniche Cutro imponendosi per 1-3 con i seguenti parziali: 25-20; 17-25; 15-25; 13-25. Una partita che ha impensierito la formazione paolana soltanto nel primo set dove una grintosa e più precisa Scorte Tecniche Cutro è riuscita ad avere la meglio restano clamorosamente avanti per tutto il set.

Grazie a questa vittoria la New Hospital Pallavolo Paola si porta a 6 punti restando sulla scia di Pallavolo Rossano al momento a quota 9 punti ma con una partita in più.

La partita

Primo set: inizio punto a punto con qualche affanno di troppo per la New Hospital (7-7). Primo time out sull’11-8 chiamato da mister Neri per riordinare le idee dopo una serie di imprecisioni. Affanni che si trasformano in sofferenza per la squadra paolana con primo importante allungo di Scorte Tecniche (18-14). Le padrone di casa si mostrano un osso duro e lottano su ogni pallone. Nuovo time out sul 21-15. Nel finale New Hospital tenta di ritornare in partita il set termina: 25-20.

Secondo set: inizio deciso per la New Hospital Pallavolo Paola (2-7) che affila le armi e mostra tutta l’esperienza delle pallavoliste. Time Out Scorte Tecniche sul 4-12. Parziale a senso unico, Scorte Tecniche è impotente davanti agli attacchi e alle difese della squadra ospite (7-16). Sul massimo vantaggio della New Hospital, Scorte Tecniche richiama time out (8-18) per spezzare il ritmo di gioco. Sul timido accenno di tornare in partita mister Neri chiama il time out (15-22). Set a senso unico: 17-25.

Terzo set: altro inizio grintoso e deciso della New Hospital mentre Scorte Tecniche è decisamente sottotono ed è costretta a chiamare il time out sull’1-7. Metà set di controllo e senza pensieri per la New Hospital Pallavolo Paola (7-15). Set senza storia: 15-25.

Quarto set: la New Hospital domina tranquillamente anche l’inizio di questo set (1-7). Scorte Tecniche nella prima parte del set è in confusione e imprecisa (4-13). Le padrone di casa chiamano due time out sul 5-15 e sul 9-20. Set mai messo in discussione: 13-25. Fine dei giochi in poco più di 90 minuti ed altro +3 per la New Hospital Pallavolo Paola.

Da segnalare ottima prova di Sabina Ritrovato ed una più che convincente prestazione di Mariaelena Gianni. Debutto in casa rinviato di una settimana per la compagine paolana. La partita precedentemente calendarizzata per mercoledì 23 contro Raffaele Lamezia è stata posticipata a mercoledì 30. Ora testa alla prossima trasferta: domenica 27 si va a San Giovanni in Fiore a casa della Silan Volley (questa giornata osserva un turno di riposo).

