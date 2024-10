Vittoria all’esordio per la Team Volley Messina in Serie C maschile

StrettoWeb

Si apre con un risultato positivo su due la stagione nei massimi campionati regionali della famiglia Team Volley Messina. In campo in questa prima giornata la Serie C maschile, vittoriosa a Viagrande per 3-1, e la Serie D femminile, sconfitta fuori casa 3-0 contro il Giardini del Volley, manca all’appello la Serie C femminile, che osservava un turno di riposo.

L’Ambiente Lab Team Volley in C maschile ha dovuto fare i conti alla prima uscita con un gruppo, composto anche da alcuni elementi nuovi, in cui qualche meccanismo andava oliato. Nel primo set i peloritani hanno commesso qualche errore di troppo, ma grazie all’analisi attenta dell’assistente allenatore Massimiliano Triolo nella pausa tra primo e secondo set, con coach Giuseppe Caravello impiegato anche in campo nelle battute finali di primo e quarto set, la Team Volley è riuscita a invertire la rotta e conquistare i tre parziali successivi senza ulteriori sbavature.

In campo nello starting six tra i messinesi Marco Grimaldi-Nicolas Cucinotta sulla diagonale palleggiatore-opposto, in posto 4 Giuseppe De Francesco e Davide Arena, centrali Ponnambalanar “Sethu” Sethupathi e Anselmo Barreca ad alternarsi con il libero, e capitano, Riccardo Germanà.

Dopo un primo set perso per 20-25, in cui la formazione ospite ha rincorso ma come accennato ha sbagliato troppo, nel secondo commettendo meno errori la Team Volley Messina è andata avanti ampiamente nel punteggio. Gli avversari di Viagrande hanno fatto riposare i loro uomini migliori sul finale, cedendo con un largo 25-16 il parziale, ma preparandosi così a dare battaglia nel terzo. Un set infatti spartiacque, molto fisico e tirato, che la Team Volley ha conquistato quasi in volata per 25-22. Nel quarto c’è stato ancora equilibrio, ma la formazione dell’Ambiente Lab Team Volley Messina è riuscita a prendere un piccolo vantaggio e gestirlo sino alla fine chiudendo 25-19.

Prima vittoria per i ragazzi di coach Caravello che si portano via l’intera posta in palio: “Siamo contenti perché siamo stati squadra – questo il commento del tecnico – Viagrande nonostante i tanti giovani si è dimostrata una squadra tosta. Noi siamo stati fallosi nel primo set, poi, abbassando il numero degli errori, siamo entrati in partita e abbiamo alzato il livello di gioco e ne siamo usciti bene”.

Sconfitta la Pallavolo Messina femminile

Non festeggia invece la Pallavolo Messina femminile, impegnata all’esordio in Serie D femminile sul campo del Giardini del Volley da cui è uscita sconfitta per tre set a zero. Senza quindi portare a casa punti o vincere set. Seconda trasferta in due giorni per coach Massimiliano Triolo che riveste più in carichi nella famiglia Team Volley. La Pallavolo Messina ha cercato di restare in partita nel primo set, ma ha finito per cedere per 16-25. Nel secondo parziale si è provato a pescare nuove risorse dalla panchina per provare a invertire la tendenza, ma Giardini del Volley si è dimostrata ancora superiore vincendo per 7-25. Nel terzo la Pallavolo Messina non è riuscita a trovare le necessarie contromisure e ha ceduto al Giardini del Volley per 14-25 trovando la prima sconfitta alla prima partita in Serie D.

C femminile. Risultati 1ª e classifica girone B

Sport Passion – Santa Teresa 0-3

Volley ’96 – Liberamente Aci Catena 3-0

Pallavolo Oliveri – Golden Volley 2-3

Polisportiva Nino Romano – Messina Volley 3-2

Ssd UniMe – Pallavolo Zafferana 0-3

Riposava: Team Volley

Santa Teresa, Volley ’96, Pallavolo Zafferana 3 punti

Polisportiva Nino Romano, Golden Volley 2 punti

Palalvolo Oliveri, Messina Volley 1 punto

Sport Passion, Liberamente Aci Catena, Ssd UniMe, Team Volley 0 punti

C maschile. Risultati 1ª e classifica girone B

Jonica Volley Santa Teresa – Pedara Volley 3-0

Viagrande – Ambiente Lab Team Volley 1-3

Gs Pozzallo – Paternò Volley 3-0

Agira – Giarre 0-3

Volley Gela – Modica 3-0

Jonica Volley Santa Teresa, Ambiente Lab Team Volley, Gs Pozzallo, Giarre, Volley Gela 3 punti

Modica, Agira, Paternò Volley, Viagrande, Pedara Volley 0 punti

D femminile. Risultati 1ª e classifica girone B

Nebrodi Volley – Pgs Juvenilia 0-0

Giardini del Volley – Pallavolo Messina 3-0

New Randazzo Volley – New Volley Team 3-2

Universal Viagrande – Roccalumera Pallavolo 3-0

Akis Volley – Libertas Volley Messina 3-1

Riposavano: Zafferana e Barcellona.

Universal Viagrande, Giardini del Volley, Akis Volley 3 punti

New Randazzo Volley 2 punti

New Volley Team 1 punto

Libertas Volley Messina, Nebrodi Volley, Pgs Juvenilia, Pallavolo Messina, Roccalumera Pallavolo, Zafferana Volley, Barcellona 0 punti

