Violenza sessuale, falso fisioterapista arrestato a Catania

Spacciandosi per un fisioterapista, avrebbe avvicinato a Catania una turista 21enne e avrebbe abusato di lei prima di fuggire quando la ragazza si è divincolata ed è scappata per chiedere aiuto. E’ quanto la Procura di Catania contesta ad un 58enne, arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale. L’indagato è stato in passato denunciato ed arrestato per una violenza sessuale. Gli agenti hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip.

Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia presentata dalla vittima. L’attività degli agenti ha consentito di risalire in breve tempo all’identità dell’autore della violenza sessuale che è stato riconosciuto anche dalla vittima.

