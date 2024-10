La Viola batte Rende ma coach Cadeo non è soddisfatto: “siamo come Penelope…”

StrettoWeb

La Viola fa 3 su 3 in campionato battendo Rende 72-85. Nel post partita coach Cadeo analizza la vittoria dei suoi dicendosi contento dei 2 punti ma non ancora soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi.

“Se sono soddisfatto della partita? C’è una domanda di riserva? (ride) Bene il 3 su 3, il resto non va bene. – ammette il coach – Abbiamo preparato in settimana, con tutto quello a nostra disposizione, un’altra partita. Per lunghi tratti non l’abbiamo fatta. A tratti abbiamo fatto bene delle cose in difesa, poi ci siamo persi. Siamo come Penelope (tessiamo e disfiamo, ndr): facciamo bene qualcosa per 10-12 secondi e poi ci perdiamo con delle ingenuità pazzesche. Non solo ingenuità ma anche disattenzioni che non dovevano essere fatte in questa partita. In attacco abbiamo fatto qualcosa come 49 punti nel primo tempo… se mi dici se sono soddisfatto, dico no: dovevamo farlo in un’altra maniera e dovevamo farne di più“.

Parole di elogio per Bangu, entrato bene dalla panchina, soprattutto nel finale: “l’atteggiamento è positivo, da parte di tutti, ma Bangu mette una grande energia, forse dovuta alle sue qualità, ma non bastano solo le qualità, poi ci vuole la testa per poterle mettere. Io credo che sia un ragazzo con ancora tanti margini davanti a lui”.

Domenica si torna al PalaCalafiore per un altro derby, quello dello Stretto contro la Castanea Messina: “domenica spero che al PalaCalafiore ci sia e spero di poterli divertire in un altro modo, non come domenica scorsa“, conclude il coach.

