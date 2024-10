Villa San Giovanni, imprenditore del settore turistico chiude hotel: “non c’è turismo”

StrettoWeb

Intervistato ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un imprenditore del settore turistico alberghiero di Villa San Giovanni ha manifestato le proprie difficoltà legale alla gestione delle strutture a causa della carenza di turismo.

L’imprenditore afferma di aver chiuso un hotel proprio a Villa San Giovanni a causa della mancanza di turisti e di un calo significativo delle prenotazioni, questo evidenzia una situazione critica per l’economia locale. Gli operatori del settore auspicano un intervento per rilanciare il turismo che possa favorire la ripresa del territorio.

“Abbiamo una gelateria dove facciamo tanti prodotti. Io durante il periodo estivo non vedo turisti, qui passano dritti e vanno in Sicilia perchè non hanno dove fermarsi. Io ho questo gazebo ogni anno che mi fa tribulare per farmi dare i permessi, con un costo elevato perchè mi costa 1.000 euro al mese per fare stare bene la gente e attirare qualche turista. Ho chiuso un hotel perchè non possiamo mantenere un albergo a quelle condizioni lavorando un mese l’anno e 11 mesi siamo fermi”.

