Vibo Valentia, scuole chiuse per la rottura di una condotta idrica

Scuole chiuse oggi a Vibo Valentia a causa di una rottura di una condotta idrica. “Vista la nota di Sorical con cui viene comunicata una perdita sulla condotta adduttrice dell’acquedotto Alaco in agro del Comune di Soriano Calabro in corso di riparazione – si legge in una nota del Comune – ed alla luce delle problematiche già precedentemente riscontrate e comunicate, l’Amministrazione comunale di Vibo Valentia ha predisposto un’ordinanza sindacale di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel proprio territorio comunale per la giornata di martedì 1 ottobre“.

La carenza idrica è infatti incompatibile con la normale attività scolastica e da qui la necessità di prevenire situazioni di rischio igienico-sanitario mediante la chiusura temporanea delle scuole.

