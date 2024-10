Vibo Valentia, arrestato un consulente del lavoro per spaccio di droga

StrettoWeb

Nella serata 29.10 u.s., nei pressi della località aeroporto di Vibo Valentia, i Carabinieri delle Stazioni di Francica e San Costantino Calabro hanno arrestato un consulente del lavoro, 46enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione è il risultato di un’attenta attività di osservazione protrattasi per diversi giorni, avviata a seguito di alcune segnalazioni dei residenti che avevano notato un’auto sospetta aggirarsi nel Comune di Francica e in quelli limitrofi.

I servizi di controllo, condotti con discrezione dai militari hanno permesso di ricostruire i movimenti dell’auto sospetta e individuata l’abitazione dell’uomo alla guida, i militari hanno controllato il prevenuto a bordo della sua autovettura, trovando quelli che potevano essere dei residui di sostanza stupefacente.

L’atteggiamento nervoso dell’uomo ha poi spinto i Carabinieri a estendere i controlli anche alla sua abitazione, dove sono stati trovati due involucri contenenti complessivi 11g di cocaina e materiale idoneo al confezionamento e al taglio. L’interessato è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal Procuratore Camillo FALVO.

